DE
FR
Abonnieren
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
18:00
Levski Sofia
Levski Sofia
Zum Fussball-Kalender
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Levski Sofia
Levski Sofia
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Sabah FC Masazir - Levski Sofia

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Absheron, Aserbaidschan
Alinja Arena
Kapazität
13’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen