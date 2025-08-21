DE
RSC Anderlecht
20:00
AEK Athen
RSC Anderlecht
Ab 20:00 Uhr
Vs
AEK Athen
UEFA Conference League
RSC Anderlecht - AEK Athen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jerome
Brisard
Frankreich
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Brüssel, Belgien
Lotto Park
Kapazität
22’500
