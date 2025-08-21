DE
FR
Abonnieren
Rosenborg BK
Rosenborg BK
18:00
FSV Mainz
FSV Mainz
Zum Fussball-Kalender
Rosenborg BK
Rosenborg BK
Ab 18:00 Uhr
Vs
FSV Mainz
FSV Mainz
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Rosenborg BK - FSV Mainz

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Trondheim, Norwegen
Lerkendal-Stadion
Kapazität
21’421
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen