Paksi FC
Paksi FC
19:00
FC Polissya
FC Polissya
Paksi FC
Paksi FC
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
FC Polissya
FC Polissya
UEFA Conference League
Paksi FC - FC Polissya

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Paksch, Ungarn
Fehervari Uti Stadion
Kapazität
6'163
      Meistgelesen