NK Olimpija Ljubljana
20:00
FC Noah
NK Olimpija Ljubljana
Ab 20:00 Uhr
Vs
FC Noah
UEFA Conference League
NK Olimpija Ljubljana - FC Noah

Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Ljubljana, Slowenien
Stadion Stozice
Kapazität
16’038
