DE
FR
Abonnieren
NK Celje
NK Celje
20:00
FC Banik Ostrava
FC Banik Ostrava
Zum Fussball-Kalender
NK Celje
NK Celje
Ab 20:00 Uhr
Vs
FC Banik Ostrava
FC Banik Ostrava
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
NK Celje - FC Banik Ostrava

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Cilli, Slowenien
Stadion Z’dezele
Kapazität
13’059
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen