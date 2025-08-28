DE
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: Legia Warschau - Hibernian FC (28.08.2025)
Legia Warschau
21:00
Hibernian FC
Legia Warschau
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
Hibernian FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
Legia Warschau - Hibernian FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Warschau, Polen
Józef Piłsudski Cracovia-Stadion
Kapazität
31’800
