In der Liga läuft es für beide Mannschaften eher mittelmässig. Die Linzer stehen derzeit in der Qualifikationsgruppe der österreichischen Bundesliga. Auf der anderen Seite bewegen sich die Belgier noch näher an der Abstiegsgrenze. Brugge ist nur ein Punkt von der Relegationszone entfernt. Davor konnten die heutigen Gäste gegen St. Gallen am 1. Spieltag der Conference League einen Dreier einfahren. Gegen Víkingur Reykjavík gab es allerdings eine 1:3 Niederlage.