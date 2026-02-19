Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
6
-11
1