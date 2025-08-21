DE
FR
KF Drita
KF Drita
20:00
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03
KF Drita
KF Drita
Ab 20:00 Uhr
Vs
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03
UEFA Conference League
KF Drita - FC Differdingen 03

Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Pristina, Kosovo
Fadil-Vokrri-Stadion
Kapazität
16’200
