90. Minute (+6)

Fazit:

Der 1. FC Heidenheim verliert nach einer schwachen 1. Halbzeit mit 1:3 bei Başakşehir Istanbul und setzt seinen Negativlauf nun auch im Europapokal fort. Der FCH fand am Bosporus zu Beginn überhaupt nicht auf den Platz und lag nach einer kraftlosen Anfangsphase durch Tore von Türüç (6.) und Piątek bereits nach 18 Minuten mit 0:2 hinten. FCH-Trainer Schmidt reagierte auf den schwachen Aufritt mit einem frühen Doppelwechsel (30.), woraufhin von Heidenheim zumindest etwas mehr kam. In der 39. Minute traf Schöppner sogar die Latte. Im zweiten Durchgang beschränkte sich Istanbul nur noch auf Ergebnissicherung und machte den FCH, der nun mehr Energie in sein Spiel brachte, wieder stärker. Honsak erzielte so in den 61. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Ins Wanken geriet Başakşehir deshalb aber nicht, sondern erhöhte wenig später durch Piątek sogar vorentscheidend auf 3:1 (68.). In der Schlussphase zogen sich die Türken danach wieder zurück und brachten den Sieg gegen nochmal kämpfende, aber harmlose Heidenheimer sicher ins Ziel.