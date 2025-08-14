DE
Hammarby IF
19:00
Rosenborg BK
Hammarby IF
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Rosenborg BK
UEFA Conference League
Hammarby IF - Rosenborg BK

Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Stockholm, Schweden
Tele2 Arena
Kapazität
35’000
