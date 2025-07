Formstand Vardar Skopje

Mit dem Sieg im Pokal im letzten Jahr konnten sich die Akteure aus der nordmazedonischen Hauptstadt einen seit mehr als 20 Jahren gehegten Traum endlich wieder erfüllen. Seit der Jahrtausendwende mussten die Anhänger von Vardar auf diesen Exploit warten, und sind so ebenfalls euphorisch was den Einzug in die Conference League betrifft. In der ersten Runde konnten sie sich klar gegen den europäischen Winzling SP La Fiorita aus San Marino durchsetzen. Mit dem FC Lausanne-Sport kommt nun aber ein anderes Kaliber in die Toše-Proeski Arena.