20:49 Uhr

Herzlich willkommen zur 2. Runde der UEFA Conference League Qualifikation zum Spiel FK Austria Wien gegen Ilves Tampere.



Die Austria steht früh in der Saison vor einem Schicksalspiel. Nach der Niederlage in Tampere folgte zumindest im Cup ein versöhnlicher Start, im Rückspiel gilt es aber das Defizit aufzuholen. Zumindest zwei Tore müssen dafür gelingen, eines würde zumindest Verlängerung bedeuten.



Trainer Stephan Helm kann jedenfalls aus dem Vollen schöpfen. Neuzugang und Rückkehrer Aleksandar Dragović wird noch nicht mit dabei sein. Auch ein Stürmer wird noch kommen, allerdings ebenfalls nicht für dieses Spiel. Die Austria ist guter Dinge, auch die Verantwortlichen sehen gute Chancen. Bei einem Aufstieg winken nicht nur zusätzliche Einnahmen, sondern auch ein Spiel gegen den schwedischen Topklub Djurgårdens IF.



Anpfiff in Wien-Favoriten ist um 20:30, geleitet wird das Spiel vom Nordiren Ian McNabb.