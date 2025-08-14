DE
FR
Abonnieren
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
20:30
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
Zum Fussball-Kalender
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FC Spartak Trnava - CS Universitatea Craiova 1948

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Tyrnau, Slowakei
Stadion Antona Malatinskeho
Kapazität
19’200
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen