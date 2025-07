Die Wiener Austria muss nun, direkt zum Start der neuen Spielzeit, die Saison retten und für die nächsten Monaten zumindest die Ligaphase der Conference League fixieren. Nach 61 Jahren flog am vergangenen Sonntag die Austria in der 1. Runde des ÖFB-Cups raus und kann damit schon im Juli den ersten Titel abhaken. Nachdem die Veilchen gegen Voitsberg mit Botic und Malone den Führungstreffer von Pfingstner egalisieren konnten, drehten die Steirer innerhalb von 3 Minuten die Partie. Živanović und Krienzer sind die Matchwinner und sorgten für das erste Spektakel in der neuen Saison.