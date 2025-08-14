DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: FC Sheriff Tiraspol - RSC Anderlecht (14.08.2025)
FC Sheriff Tiraspol
19:00
RSC Anderlecht
Zum Fussball-Kalender
FC Sheriff Tiraspol
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
RSC Anderlecht
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
FC Sheriff Tiraspol - RSC Anderlecht
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiraspol, Moldawien
Sheriff-Stadion
Kapazität
14’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen