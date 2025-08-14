DE
FC Sheriff Tiraspol
19:00
RSC Anderlecht
FC Sheriff Tiraspol
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
RSC Anderlecht
UEFA Conference League
FC Sheriff Tiraspol - RSC Anderlecht

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiraspol, Moldawien
Sheriff-Stadion
Kapazität
14’000
