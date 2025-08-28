DE
FR
Abonnieren
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03
20:00
KF Drita
KF Drita
Zum Fussball-Kalender
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
KF Drita
KF Drita
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FC Differdingen 03 - KF Drita

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Differdingen, Luxemburg
Stade Municipal de Differdange
Kapazität
1’800
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen