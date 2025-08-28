DE
FC CFR 1907 Cluj
FC CFR 1907 Cluj
19:30
BK Häcken
BK Häcken
FC CFR 1907 Cluj
FC CFR 1907 Cluj
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 2:7
Vs
BK Häcken
BK Häcken
UEFA Conference League
FC CFR 1907 Cluj - BK Häcken

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Cluj Napoca, Rumänien
Dr.-Constantin-Radulescu-Stadion
Kapazität
23’500
