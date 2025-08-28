DE
FR
Abonnieren
FC Banik Ostrava
FC Banik Ostrava
20:00
NK Celje
NK Celje
Zum Fussball-Kalender
FC Banik Ostrava
FC Banik Ostrava
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
NK Celje
NK Celje
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FC Banik Ostrava - NK Celje

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Ostrau, Tschechien
Mestsky stadion(Ostrava-Vítkovice)
Kapazität
15’123
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen