DE
FR
Abonnieren
FC Arda Kardzhali
FC Arda Kardzhali
20:00
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
Zum Fussball-Kalender
FC Arda Kardzhali
FC Arda Kardzhali
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FC Arda Kardzhali - RKS Rakow Czestochowa

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Kardzhali, Bulgarien
Arena Arda
Kapazität
15’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen