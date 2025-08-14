DE
FR
Abonnieren
FC Arda Kardzhali
FC Arda Kardzhali
19:30
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
Zum Fussball-Kalender
FC Arda Kardzhali
FC Arda Kardzhali
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FC Arda Kardzhali - FK Kauno Zalgiris

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Kardzhali, Bulgarien
Arena Arda
Kapazität
15’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen