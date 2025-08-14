DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: FC Arda Kardzhali - FK Kauno Zalgiris (14.08.2025)
FC Arda Kardzhali
19:30
FK Kauno Zalgiris
Zum Fussball-Kalender
FC Arda Kardzhali
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
FK Kauno Zalgiris
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
FC Arda Kardzhali - FK Kauno Zalgiris
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Kardzhali, Bulgarien
Arena Arda
Kapazität
15’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen