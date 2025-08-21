DE
Crystal Palace
Crystal Palace
21:00
Fredrikstad FK
Fredrikstad FK
Crystal Palace
Crystal Palace
Ab 21:00 Uhr
Vs
Fredrikstad FK
Fredrikstad FK
UEFA Conference League
Crystal Palace - Fredrikstad FK

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Anastasios
Papapetrou
Griechenland
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
Selhurst Park
Kapazität
25’073
