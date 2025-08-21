DE
CD Santa Clara
CD Santa Clara
21:00
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
CD Santa Clara
CD Santa Clara
Ab 21:00 Uhr
Vs
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
UEFA Conference League
CD Santa Clara - Shamrock Rovers

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Ponta Delgada, Portugal
Estadio de Sao Miguel
Kapazität
13’277
