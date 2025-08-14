DE
Bröndby IF
19:30
Vikingur Reykjavik
Bröndby IF
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
Vikingur Reykjavik
UEFA Conference League
Bröndby IF - Vikingur Reykjavik

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Kopenhagen, Dänemark
Bröndby Stadion
Kapazität
29’000
      Meistgelesen