DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: Breidablik Kopavogur - AC Virtus (21.08.2025)
Breidablik Kopavogur
20:00
AC Virtus
Zum Fussball-Kalender
Breidablik Kopavogur
Ab 20:00 Uhr
Vs
AC Virtus
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
Breidablik Kopavogur - AC Virtus
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Kopavogur, Island
Kopavogsvollur
Kapazität
3’009
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen