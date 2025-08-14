DE
AC Virtus
AC Virtus
21:00
FC Milsami
FC Milsami
AC Virtus
AC Virtus
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 2:3
Vs
FC Milsami
FC Milsami
UEFA Conference League
AC Virtus - FC Milsami

Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Serravalle, San Marino
San Marino Stadium
Kapazität
6’664
