DE
FR
Abonnieren
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
18:00
Wolfsberger AC
Wolfsberger AC
Zum Fussball-Kalender
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
Wolfsberger AC
Wolfsberger AC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
AC Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Nicosia, Zypern
GSP-Stadion
Kapazität
22’859
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen