90. Minute (+7)

Fazit:

Rapid bleibt auch im fünften Versuch auf zypriotischen Boden sieglos. Dabei war man vor allem in Abschnitt eins klar besser. Doch mit dem Seitenwechsel stellte Omonia etwas um, wurde etwas offensiver, und kam in der Folge auch zur Führung; Rapid glich zwar 10 Minuten später aus, doch der frisch eingewechselte Semedo stellte die Führung wieder her. Alles im allem wirkt es dennoch wie eine vergebene Chance, auch weil die Hausherren über weite Strecken in der eigenen Hälfte verweilten.