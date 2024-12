82. Minute

Tooor für ACF Fiorentina, 6:0 durch Filip Stojković (Eigentor)

Nur ein Eigentor hat dem LASK an diesem gebrauchten Abend noch gefehlt. Florenz hat erneut viel Platz in der Vorwärtsbewegung, Colpani schiesst im Sechzehner von der rechten Seite Jungwirth an, vom Keeper prallt der Ball zu Stojković, der das Eigentor nicht verhindern kann.