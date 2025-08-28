DE
FR
Abonnieren
AC Florenz
AC Florenz
20:00
FC Polissya
FC Polissya
Zum Fussball-Kalender
AC Florenz
AC Florenz
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 3:0
Vs
FC Polissya
FC Polissya
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
AC Florenz - FC Polissya

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Reggio Emilia, Italien
MAPEI Stadium
Kapazität
21’584
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen