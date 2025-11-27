DE
FR
Abonnieren

Noten gegen Posen
Fünf Lausanne-Profis fallen durch

Mit 0:2 verliert Lausanne gegen Posen erstmals in der Conference League. Hier kommen die Noten.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Auch Theo Bair genügt gegen Posen für einmal nicht.
Foto: Adam Nurkiewicz/freshfocus
GM_BlickPortraits_05.jpg
Tim GuilleminRedaktor Sport

Karlo Letica: Note 4

Paradoxerweise hat er weniger zu tun, als sein polnischer Gegenüber Bartosz Mrozek. An den beiden Gegentreffern ist er machtlos. Ein frustrierendes Spiel für ihn.

Brandon Soppy: Note 3

Er gerät gegen Luis Palma in grosse Schwierigkeiten. Wird immer wieder überspielt. Offensiv hat er genauso grosse Mühe. Er setzt kaum Akzente.

Kevin Mouanga: Note 5

Liefert ein grossartiges Spiel ab. Zeigt sich gegen Mikael Ishak auf der Höhe des Geschehens und antizipiert stets gut.

Bryan Okoh: Note 4

Er hätte zum Helden werden können, wenn er in der 90. Minute den Ausgleich erzielt hätte.
Im Grossen und Ganzen ein überzeugender Match. Noch fehlt es ihm an Rhythmus und etwas Selbstvertrauen. Doch er ist bereit für das Spiel gegen Thun, wo ihm ein Stammplatz sicher ist.

Morgan Poaty: Note 4

Zeigt auf links ein ordentliches Spiel. Er hat es mit einem starken Gegenspieler zu tun und reagiert deutlich besser auf die Herausforderung als Brandon Soppy auf der anderen Seite. Sein exzellenter Pass in der 50. Minute auf Theo Bair hat fast schon die Qualität einer Torvorlage.

Jamie Roche: Note 5

Wie immer der Motor im Mittelfeld. Er fängt jeden Ball ab, gibt alles und stellt sein gutes Positionsspiel unter Beweis. Schade, sind nicht alle Mitspieler auf seinem Niveau.

Gabriel Sigua: Note 3

In der ersten Halbzeit überzeugt er durch seine läuferische Leistung. Lässt in der zweiten Halbzeit nach. Hat in der 70. Minute Feierabend.

Nicky Beloko: Note 3

Er hat im Lausanne-Trikot schon bessere Leistungen gezeigt. Wird in der 70. Minute ausgewechselt.

Beyatt Lekoueiry: Note 3

Sehr ballsicher, müsste aber phasenweise schneller agieren. Seine Dribbling-Fähigkeiten sind beeindruckend, seine Spielübersicht in Polen etwas weniger.

Theo Bair: Note 3

Ein schwieriges Spiel, ihm zu bewerten. Er läuft viel und erarbeitet sich einige gute Chancen. Er erzielt aber kein Tor. Und ein Stürmer sollte in erster Linie an seinem Torabschluss gemessen werden. Das weiss er.

Alban Ajdini: Note 4

Er zeigt viel Energie, ein bewundernswertes Spielverständnis und grossen Einsatz. Er hätte ein Tor verdient gehabt. In der 61. Minute macht er Gaoussou Diakité Platz.

Gaoussou Diakité: Note 4

Er kommt in der 61. Minute für Ajdini eingewechselt. Zuletzt war er nur auf der Bank. Diesmal kommt er mit viel Energie ins Spiel. Es fehlt ihm aber an Präzision.

Olivier Custodio

Kommt in der 70. für Sigua. Zu kurz für eine Bewertung.

Nathan Butler-Oyedeji

Kommt in der 70. für Beloko. Zu kurz für eine Bewertung.

Enzo Kana Biyik

Kommt in der 82. für Lekoueiry. Zu kurz für eine Bewertung.

Sekou Fofana

Kommt in der 82. für Morgan Poaty. Zu kurz für eine Bewertung.

Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Samsunspor
Samsunspor
4
7
10
2
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
4
3
10
3
NK Celje
NK Celje
4
4
9
4
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
4
3
9
5
FSV Mainz
FSV Mainz
4
2
9
6
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
4
5
8
7
AEK Larnaca
AEK Larnaca
4
5
8
8
KF Drita
KF Drita
4
2
8
9
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
4
2
8
10
AEK Athen
AEK Athen
4
5
7
11
Sparta Prag
Sparta Prag
4
3
7
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
4
2
7
13
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
2
7
14
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
4
0
7
15
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
4
0
7
16
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
4
3
6
17
AC Florenz
AC Florenz
4
3
6
18
Crystal Palace
Crystal Palace
4
2
6
19
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
4
-1
6
20
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4
-3
6
21
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
4
1
5
22
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
4
1
5
23
FC Noah
FC Noah
4
0
5
24
HNK Rijeka
HNK Rijeka
4
0
5
25
FK Shkendija
FK Shkendija
4
-2
4
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
4
-6
4
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
4
-1
3
28
Legia Warschau
Legia Warschau
4
-2
3
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
4
-3
3
30
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
4
-3
3
31
BK Häcken
BK Häcken
4
-2
2
32
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
4
-5
2
33
Aberdeen FC
Aberdeen FC
4
-7
2
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
4
-4
1
35
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
4
-6
1
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
4
-10
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Thun
        FC Thun