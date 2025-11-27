Tim Guillemin Redaktor Sport

Karlo Letica: Note 4

Paradoxerweise hat er weniger zu tun, als sein polnischer Gegenüber Bartosz Mrozek. An den beiden Gegentreffern ist er machtlos. Ein frustrierendes Spiel für ihn.

Brandon Soppy: Note 3

Er gerät gegen Luis Palma in grosse Schwierigkeiten. Wird immer wieder überspielt. Offensiv hat er genauso grosse Mühe. Er setzt kaum Akzente.

Kevin Mouanga: Note 5

Liefert ein grossartiges Spiel ab. Zeigt sich gegen Mikael Ishak auf der Höhe des Geschehens und antizipiert stets gut.

Bryan Okoh: Note 4

Er hätte zum Helden werden können, wenn er in der 90. Minute den Ausgleich erzielt hätte.

Im Grossen und Ganzen ein überzeugender Match. Noch fehlt es ihm an Rhythmus und etwas Selbstvertrauen. Doch er ist bereit für das Spiel gegen Thun, wo ihm ein Stammplatz sicher ist.

Morgan Poaty: Note 4

Zeigt auf links ein ordentliches Spiel. Er hat es mit einem starken Gegenspieler zu tun und reagiert deutlich besser auf die Herausforderung als Brandon Soppy auf der anderen Seite. Sein exzellenter Pass in der 50. Minute auf Theo Bair hat fast schon die Qualität einer Torvorlage.

Jamie Roche: Note 5

Wie immer der Motor im Mittelfeld. Er fängt jeden Ball ab, gibt alles und stellt sein gutes Positionsspiel unter Beweis. Schade, sind nicht alle Mitspieler auf seinem Niveau.

Gabriel Sigua: Note 3

In der ersten Halbzeit überzeugt er durch seine läuferische Leistung. Lässt in der zweiten Halbzeit nach. Hat in der 70. Minute Feierabend.

Nicky Beloko: Note 3

Er hat im Lausanne-Trikot schon bessere Leistungen gezeigt. Wird in der 70. Minute ausgewechselt.

Beyatt Lekoueiry: Note 3

Sehr ballsicher, müsste aber phasenweise schneller agieren. Seine Dribbling-Fähigkeiten sind beeindruckend, seine Spielübersicht in Polen etwas weniger.

Theo Bair: Note 3

Ein schwieriges Spiel, ihm zu bewerten. Er läuft viel und erarbeitet sich einige gute Chancen. Er erzielt aber kein Tor. Und ein Stürmer sollte in erster Linie an seinem Torabschluss gemessen werden. Das weiss er.

Alban Ajdini: Note 4

Er zeigt viel Energie, ein bewundernswertes Spielverständnis und grossen Einsatz. Er hätte ein Tor verdient gehabt. In der 61. Minute macht er Gaoussou Diakité Platz.

Gaoussou Diakité: Note 4

Er kommt in der 61. Minute für Ajdini eingewechselt. Zuletzt war er nur auf der Bank. Diesmal kommt er mit viel Energie ins Spiel. Es fehlt ihm aber an Präzision.

Olivier Custodio

Kommt in der 70. für Sigua. Zu kurz für eine Bewertung.

Nathan Butler-Oyedeji

Kommt in der 70. für Beloko. Zu kurz für eine Bewertung.

Enzo Kana Biyik

Kommt in der 82. für Lekoueiry. Zu kurz für eine Bewertung.

Sekou Fofana

Kommt in der 82. für Morgan Poaty. Zu kurz für eine Bewertung.