1/6 Marc Guiu erlebt einen Abend zum Vergessen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es ist ein klassischer Fall von «da möchte man im Boden versinken». Marc Guiu, 18-jähriger Offensivspieler des FC Chelsea, schafft es gegen Servette tatsächlich nicht, den Ball im leeren Genfer Tor unterzubringen.

Die Szene ereignet sich in der 51. Minute des Playoff-Duells in der Conference League, die Blues führen zu diesem Zeitpunkt bereits 1:0. Der Spanier, der in diesem Sommer für sechs Millionen Euro vom FC Barcelona nach London wechselte, läuft Servette-Goalie Jérémy Frick an, der weit vor seinem Tor steht. Er provoziert einen Prellball, der in den Genfer Strafraum kullert. Guiu rennt hinterher und muss nur noch ins verwaiste Tor einschieben – sein Abschluss gleicht aber eher einem Rückpass.

Frick pariert den schwachen Abschluss, genauso den zweiten aus spitzerem Winkel. Und auch der dritte Versuch Guius prallt von der Brust des 31-Jährigen ab. Die Fans an der Stamford Bridge reiben sich verdutzt die Augen.

Fans spotten im Netz, Guiu entschuldigt sich

Im Netz gibts Spott und Hohn für den Neuzugang. «Ist das ein Witz?», fragt einer. Andere fordern, dass der junge Spanier direkt wieder abgegeben werden sollte: «Marc Guiu mit einem Fehlschuss, der ihn direkt zur Leihe führen sollte.»

«Ich bin enttäuscht», schreibt Guiu nach dem Spiel auf seinen sozialen Kanälen. «Ich weiss, dass ich eine tolle Gelegenheit hatte, und es tut mir zutiefst leid, dass der Ball nicht reinging.» Er freue sich über den Sieg und lässt seine Fans wissen: «Ich werde weiter hart arbeiten und aus meinen Fehlern lernen.»

Doch die Rufe nach einem Stürmer werden trotzdem laut. Der eigentliche Stammstürmer Nicolas Jackson (23) stand zwar im Kader, ist aber angeschlagen. Christopher Nkunku (26) – gemäss Klub-Webseite der dritte Stürmer – wird von Trainer Enzo Maresca (44) eher auf dem Flügel eingesetzt, weshalb ein weiterer klassischer Neuner fehlt. Vielleicht kann da ja João Félix (24), der Neuzugang von Atlético Madrid, der das Spiel gegen Servette noch auf der Tribüne verfolgte, Abhilfe leisten.