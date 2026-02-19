Tim Guillemin Redaktor Sport

Karlo Letica, Note 4

Ein Schreckmoment in der 52. Minute, als er den Ball mit dem Fuss nicht trifft, weil er kurz zuvor aufspringt. Sechs Minuten später wird er wieder vom Acker düpiert, diesmal gibts ein Tor. Danijel Sturms Kullerball lässt Letica unglücklich aussehen. Er macht dies aber mit mehreren Glanzparaden in der Schlussphase wieder wett. 3 für das Gegentor, 5 für alles andere. Im Durchschnitt eine 4.

Brandon Soppy, Note 4

Er war durchschnittlich, als Lausanne in der ersten Halbzeit gut war, dann aber viel überzeugender, als sein Team zu kämpfen hatte. Letztendlich ein ordentliches Spiel. In der zweiten Halbzeit rettet er stark alleine gegen zwei Tschechen.

Kevin Mouanga Note 4

Ein ordentliches Spiel des Innenverteidigers, der sich nach einem für ihn persönlich schwierigen Jahresbeginn wieder gefangen hat.

Karim Sow Note 5

Der beste Lausanner am Donnerstagabend. Stark in den Zweikämpfen, souverän im Spielaufbau und wertvoll in der Deckung. Gibt den Scouts Recht, die ihn aus Deutschland und Italien genau beobachten.

Sekou Fofana Note 4

Einige gute Aktionen in der Offensive, darunter ein gefährlicher Schuss zu Beginn der zweiten Halbzeit. In der Verteidigung nicht immer sicher.

Jamie Roche Note 4

Ein eher unauffälliges Spiel für den Schweden, der zwar Lücken schliesst, aber nicht seine gewohnte Passqualität zeigt. Liegt es am Platz? Möglicherweise.

Olivier Custodio Note 5

Eine Stunde lang liefert der Lausanne-Captain ein starkes Spiel. Er legt viele Kilometer zurück und zeigt eine beeindruckende Leistung. Beweist wie immer Charakter. Wird in der 61. Minute ausgewechselt.

Nicky Beloko Note 3

Erneut ein sehr blasses Spiel des Mittelfeldspielers, weit entfernt von seinem Niveau, welches er noch in Luzern hatte. Die Eingewöhnungsphase gilt nicht mehr als Entschuldigung. Wird in der 54. Minute sichtlich angeschlagen durch Florent Mollet ersetzt.

Gaoussou Diakité Note 4

Zeigt die richtige Einstellung und muss viel verteidigten, was jedoch nicht seine grösste Stärke ist. Ist klug genug, um auf dem schwierigen Platz keine Dribblings zu erzwingen. Lausanne erwartet von seinem malischen Künstler aber mehr in der Offensive.

Nathan Butler-Oyedeji Note 4

Der «Held von Istanbul» erzielt ein sehr schönes Tor, verliert aber im Laufe des Spiels an Einfluss. Er arbeitet gut, ist aber zu unauffällig und wird vor allem von den grossen tschechischen Verteidigern körperlich aus dem Spiel genommen. In der 81. Minute durch Theo Bergvall ersetzt.

Omar Janneh Note 4

Ein Dribbling und eine perfekte Vorlage in der 21. Minute zum Führungstreffer von Butler-Oyedeji. Lässt danach aber ebenfalls nach. Überzeugt aktuell mehr als Joker, hat aber durchaus Potenzial, um unumstrittener Stammspieler zu sein. Wird in der 61. Minute ausgewechselt.

Florent Mollet Note 5

Kommt in der 54. Minute für Nicky Beloko ins Spiel. Ein sehr guter Einstand, gerade als Lausanne zu schwächeln beginnt. Er tut dem Team gut, indem er den Ball hält, wenn es seinen Mitspielern an Geschwindigkeit mangelt.

Beyatt Lekoueiry Note 4

Kommt in der 61. Minute für Olivier Custodio ins Spiel. Zeigt nichts Besonderes.

Seydou Traoré Note 3

Kommt in der 61. Minute für Omar Janneh ins Spiel, kann aber nicht überzeugen. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass die Lausanne-Stürmer praktisch keinen Ball mehr sehen.

