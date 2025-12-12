Karlo Letica, Note 4

Musste erst ganz am Ende der Partie einmal eingreifen – aber wie! Ein wunderschöner Reflex auf einem Kunstrasen, der für einen Torhüter ganz schwer einzuschätzen ist.

Brandon Soppy, Note 3

Offensiv bringt er praktisch nichts, und defensiv gerät er auf seiner Seite mehrfach gegen den jungen Senkrechtstarter Otto Ruoppi in Schwierigkeiten. Insgesamt eine schwierige Partie für ihn.

Kevin Mouanga, Note 4

Die grosse Stütze der Lausanner Abwehr zeigt auch diesmal eine solide Leistung. Stark in den Zweikämpfen, und antizipiert viele Szenen gut.

Bryan Okoh, Note 4

Er sorgt in der ersten Halbzeit kurz für einen Schreckmoment, fängt sich aber schnell wieder. Die zweite Hälfte ist ordentlich, dazu spielt er einige gute Pässe.

Morgan Poaty, Note 4

Er bringt offensiv deutlich mehr als Brandon Soppy und hat seine Seite auch defensiv gut unter Kontrolle. Seit einigen Wochen spielt er auf konstant hohem Niveau.

Jamie Roche, Note 5

Der beste Lausanner – und zwar klar. Er grätscht, er erobert Bälle, und verteilt diese an seine Teamkollegen. Ein Spieler von Europacup-Format.

Gabriel Sigua, Note 4

Wie gewohnt läuft er sehr viel, auch wenn ihm nicht alles gelingt. Am Ende könnte er zum Helden werden, wenn er selbst abschliesst – doch er entscheidet sich falsch. Seine Präsenz auf dem Platz ist dennoch lobenswert.

Nathan Butler-Oyedeji, Note 3

Läuft mittlerweile im Mittelfeld auf, zeigt aber wenig Überzeugendes. In dieser Rolle kann er seine Stärken kaum entfalten. Er geht in der 68. Minute vom Platz.

Beyatt Lekoueiry, Note 3

Hat in der 25. Minute die erste grosse Lausanner Chance, doch sein Abschluss fliegt knapp am Pfosten vorbei. Danach kommt nichts Brauchbares mehr. In der 68. Minute ausgewechselt.

Theo Bair, Note 3

Er kreiert Chancen und beschäftigt die Abwehr, tut sich aber weiterhin schwer mit der Effizienz. Schade – sein enormer Aufwand hätte einen Lohn verdient.

Gaoussou Diakité, Note 3

Trifft heute fast ausschliesslich die falsche Entscheidung … der Malier durchläuft eine wirklich schwierige Phase. Nach einer Stunde müsste er entweder Theo Bair bedienen oder selbst treffen – stattdessen landet sein Schuss am Pfosten. Er wird in der 70. Minute ausgewechselt.

Zu kurz für eine Bewertung: Nicky Beloko (ab 68. für Butler-Oyedeji), Muhannad Al Saad (ab 70. für Lekoueiry) und Alban Ajdini (ab 70 für Diakité)

