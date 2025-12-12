DE
FR
Abonnieren

Lausanne-Noten gegen Kuopio
Viele ungenügende Noten – und eine Fünf

Bei Minustemperaturen gibt es im Spiel zwischen Kuopio und Lausanne keine Tore. Entsprechend unspektakulär gestalten sich die Noten. Nur ein Akteur verdient sich eine Fünf.
Publiziert: vor 45 Minuten
Kommentieren
1/4
Lausanne müht sich im hohen Norden gegen die Finnen von Kuopio ab.
Foto: Kalle Parkkinen/Newspix24/freshf

Karlo Letica, Note 4

Musste erst ganz am Ende der Partie einmal eingreifen – aber wie! Ein wunderschöner Reflex auf einem Kunstrasen, der für einen Torhüter ganz schwer einzuschätzen ist.

Brandon Soppy, Note 3

Offensiv bringt er praktisch nichts, und defensiv gerät er auf seiner Seite mehrfach gegen den jungen Senkrechtstarter Otto Ruoppi in Schwierigkeiten. Insgesamt eine schwierige Partie für ihn.

Kevin Mouanga, Note 4

Die grosse Stütze der Lausanner Abwehr zeigt auch diesmal eine solide Leistung. Stark in den Zweikämpfen, und antizipiert viele Szenen gut. 

Bryan Okoh, Note 4

Er sorgt in der ersten Halbzeit kurz für einen Schreckmoment, fängt sich aber schnell wieder. Die zweite Hälfte ist ordentlich, dazu spielt er einige gute Pässe.

Morgan Poaty, Note 4

Er bringt offensiv deutlich mehr als Brandon Soppy und hat seine Seite auch defensiv gut unter Kontrolle. Seit einigen Wochen spielt er auf konstant hohem Niveau.

Jamie Roche, Note 5

Der beste Lausanner – und zwar klar. Er grätscht, er erobert Bälle, und verteilt diese an seine Teamkollegen. Ein Spieler von Europacup-Format.

Gabriel Sigua, Note 4

Wie gewohnt läuft er sehr viel, auch wenn ihm nicht alles gelingt. Am Ende könnte er zum Helden werden, wenn er selbst abschliesst – doch er entscheidet sich falsch. Seine Präsenz auf dem Platz ist dennoch lobenswert.

Nathan Butler-Oyedeji, Note 3

Läuft mittlerweile im Mittelfeld auf, zeigt aber wenig Überzeugendes. In dieser Rolle kann er seine Stärken kaum entfalten. Er geht in der 68. Minute vom Platz.

Beyatt Lekoueiry, Note 3

Hat in der 25. Minute die erste grosse Lausanner Chance, doch sein Abschluss fliegt knapp am Pfosten vorbei. Danach kommt nichts Brauchbares mehr. In der 68. Minute ausgewechselt.

Theo Bair, Note 3

Er kreiert Chancen und beschäftigt die Abwehr, tut sich aber weiterhin schwer mit der Effizienz. Schade – sein enormer Aufwand hätte einen Lohn verdient.

Gaoussou Diakité, Note 3

Trifft heute fast ausschliesslich die falsche Entscheidung … der Malier durchläuft eine wirklich schwierige Phase. Nach einer Stunde müsste er entweder Theo Bair bedienen oder selbst treffen – stattdessen landet sein Schuss am Pfosten. Er wird in der 70. Minute ausgewechselt.

Zu kurz für eine Bewertung: Nicky Beloko (ab 68. für Butler-Oyedeji), Muhannad Al Saad (ab 70. für Lekoueiry) und Alban Ajdini (ab 70 für Diakité)

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
5
4
13
2
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
5
5
12
3
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
5
6
11
4
AEK Athen
AEK Athen
5
6
10
5
Samsunspor
Samsunspor
5
6
10
6
Sparta Prag
Sparta Prag
5
4
10
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
5
3
10
8
FSV Mainz
FSV Mainz
5
2
10
9
Crystal Palace
Crystal Palace
5
5
9
10
AEK Larnaca
AEK Larnaca
5
5
9
11
AC Florenz
AC Florenz
5
4
9
12
NK Celje
NK Celje
5
1
9
13
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
5
0
9
14
HNK Rijeka
HNK Rijeka
5
3
8
15
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
5
2
8
16
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
2
8
17
FC Noah
FC Noah
5
1
8
18
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
5
1
8
19
KF Drita
KF Drita
5
-1
8
20
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
5
3
7
21
FK Shkendija
FK Shkendija
5
0
7
22
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
5
-1
7
23
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
5
-1
7
24
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
5
-5
7
25
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
5
1
6
26
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
5
-2
6
27
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
5
-3
5
28
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
5
-2
3
29
BK Häcken
BK Häcken
5
-2
3
30
Legia Warschau
Legia Warschau
5
-3
3
31
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
5
-5
3
32
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
5
-5
3
33
Aberdeen FC
Aberdeen FC
5
-8
2
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
5
-7
1
35
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
5
-8
1
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
5
-11
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport