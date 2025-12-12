Musste erst ganz am Ende der Partie einmal eingreifen – aber wie! Ein wunderschöner Reflex auf einem Kunstrasen, der für einen Torhüter ganz schwer einzuschätzen ist.
Offensiv bringt er praktisch nichts, und defensiv gerät er auf seiner Seite mehrfach gegen den jungen Senkrechtstarter Otto Ruoppi in Schwierigkeiten. Insgesamt eine schwierige Partie für ihn.
Die grosse Stütze der Lausanner Abwehr zeigt auch diesmal eine solide Leistung. Stark in den Zweikämpfen, und antizipiert viele Szenen gut.
Er sorgt in der ersten Halbzeit kurz für einen Schreckmoment, fängt sich aber schnell wieder. Die zweite Hälfte ist ordentlich, dazu spielt er einige gute Pässe.
Er bringt offensiv deutlich mehr als Brandon Soppy und hat seine Seite auch defensiv gut unter Kontrolle. Seit einigen Wochen spielt er auf konstant hohem Niveau.
Der beste Lausanner – und zwar klar. Er grätscht, er erobert Bälle, und verteilt diese an seine Teamkollegen. Ein Spieler von Europacup-Format.
Wie gewohnt läuft er sehr viel, auch wenn ihm nicht alles gelingt. Am Ende könnte er zum Helden werden, wenn er selbst abschliesst – doch er entscheidet sich falsch. Seine Präsenz auf dem Platz ist dennoch lobenswert.
Läuft mittlerweile im Mittelfeld auf, zeigt aber wenig Überzeugendes. In dieser Rolle kann er seine Stärken kaum entfalten. Er geht in der 68. Minute vom Platz.
Hat in der 25. Minute die erste grosse Lausanner Chance, doch sein Abschluss fliegt knapp am Pfosten vorbei. Danach kommt nichts Brauchbares mehr. In der 68. Minute ausgewechselt.
Er kreiert Chancen und beschäftigt die Abwehr, tut sich aber weiterhin schwer mit der Effizienz. Schade – sein enormer Aufwand hätte einen Lohn verdient.
Trifft heute fast ausschliesslich die falsche Entscheidung … der Malier durchläuft eine wirklich schwierige Phase. Nach einer Stunde müsste er entweder Theo Bair bedienen oder selbst treffen – stattdessen landet sein Schuss am Pfosten. Er wird in der 70. Minute ausgewechselt.
Zu kurz für eine Bewertung: Nicky Beloko (ab 68. für Butler-Oyedeji), Muhannad Al Saad (ab 70. für Lekoueiry) und Alban Ajdini (ab 70 für Diakité)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
5
4
13
2
FC Shakhtar Donetsk
5
5
12
3
RKS Rakow Czestochowa
5
6
11
4
AEK Athen
5
6
10
5
Samsunspor
5
6
10
6
Sparta Prag
5
4
10
7
Rayo Vallecano
5
3
10
8
FSV Mainz
5
2
10
9
Crystal Palace
5
5
9
10
AEK Larnaca
5
5
9
11
AC Florenz
5
4
9
12
NK Celje
5
1
9
13
AZ Alkmaar
5
0
9
14
HNK Rijeka
5
3
8
15
AC Omonia Nicosia
5
2
8
16
FC Lausanne-Sport
5
2
8
17
FC Noah
5
1
8
18
Jagiellonia Bialystok
5
1
8
19
KF Drita
5
-1
8
20
KKS Lech Posen
5
3
7
21
FK Shkendija
5
0
7
22
SK Sigma Olomouc
5
-1
7
23
CS Universitatea Craiova 1948
5
-1
7
24
Lincoln Red Imps FC
5
-5
7
25
Kuopion Palloseura
5
1
6
26
HSK Zrinjski Mostar
5
-2
6
27
Breidablik Kopavogur
5
-3
5
28
FC Dynamo Kyiv
5
-2
3
29
BK Häcken
5
-2
3
30
Legia Warschau
5
-3
3
31
SK Slovan Bratislava
5
-5
3
32
Hamrun Spartans FC
5
-5
3
33
Aberdeen FC
5
-8
2
34
Shelbourne FC
5
-7
1
35
Shamrock Rovers
5
-8
1
36
SK Rapid Wien
5
-11
0