Lausanne-Noten gegen die Spartans
Vier Waadtländer fallen durch

Lausanne gewinnt auf Malta mit 1:0. Wer hat überzeugt, wer nicht? Hier kommen die Noten zum Auswärtsspiel in der Conference League.
Publiziert: vor 19 Minuten
1/5
Lausanne tut sich auf Malta lange schwer.
Foto: keystone-sda.ch

Karlo Letica – Note 5

Seine grossartige Parade in der 34. Minute ist der Wendepunkt der ersten Halbzeit, da Lausanne im Anschluss das Tor erzielt. Schwach im Spiel mit dem Fuss, was nicht seine Stärke ist, aber brillant und beruhigend an allen anderen Stellen.

Brandon Soppy – Note 3

Ein Fehler, der in der Nachspielzeit teuer hätte werden können, und eine komplizierte Leistung in der zweiten Halbzeit. Schade, er war vor der Pause ziemlich gut.

Kevin Mouanga – Note 5

Eine wunderschöne Vorarbeit beim Führungstreffer von Gaoussou Diakité. Insgesamt solide, trotz einiger verlorener Duelle.

Bryan Okoh – Note 4

Ein solides Spiel für den Innenverteidiger, der in der zweiten Halbzeit unter dem Druck der Malteser wie alle anderen litt.

Morgan Poaty – Note 4

Eine solide Leistung, obwohl er auf seiner linken Seite nicht mehr die unangefochtene Nummer eins ist.

Jamie Roche – Note 4

Der Lausanner Spielmacher ist sich selbst treu geblieben: ein effektiver und disziplinierter Mann im Hintergrund. Man hat ihn jedoch schon inspirierter im Angriff gesehen.

Gabriel Sigua – Note 3

Eine unauffällige Halbzeit für den Georgier, der wie immer viel gelaufen ist, aber insgesamt an Qualität in seinem Spiel nach vorne gemangelt hat. Zur Halbzeit für Beyatt Lekoueiry ausgewechselt.

Gaoussou Diakite – Note 4

Trifft mit einem schönen Schlenzer. Er war sonst diskret, weit entfernt von seinen üblichen Zaubertricks. Aber er war entscheidend, wie so oft, und das ist es, was man von einem Spieler wie ihm erwartet, der so unberechenbar wie verwirrend ist. An dem Tag, an dem er an Beständigkeit gewinnt, wird er unaufhaltsam sein.

Laut Bair – Note 3

Ein schwacher Abend für den kanadischen Giganten, der sich in der 30. Minute eine Chance erspielte, diese aber nicht nutzte. Die maltesischen Verteidiger bedrängten ihn mit gezielter Manndeckung, und er hatte Mühe, zu bestehen.

Beyatt Lekoueiry – Note 3

Kommt zur Halbzeit rein. Nicht wirklich überzeugend. Er brachte nicht viel zustande. Von einem Spieler seiner Qualität erwarten wir mehr.

Nicky Beloko – Note 4

Kommte in der 57. Minute rein. Er kam, als Lausanne Probleme hatte, und versuchte, Druck in die Zweikämpfe zu bringen – seine grosse Stärke.

Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Florenz
AC Florenz
2
5
6
2
AEK Larnaca
AEK Larnaca
2
5
6
3
NK Celje
NK Celje
2
4
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
4
6
4
Samsunspor
Samsunspor
2
4
6
6
FSV Mainz
FSV Mainz
2
2
6
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
2
2
4
8
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
2
2
4
9
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
2
1
4
10
FC Noah
FC Noah
2
1
4
10
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
2
1
4
12
AEK Athen
AEK Athen
2
4
3
13
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
2
4
3
14
Sparta Prag
Sparta Prag
1
3
3
15
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
2
2
3
16
Crystal Palace
Crystal Palace
2
1
3
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
2
0
3
18
Legia Warschau
Legia Warschau
2
0
3
19
FK Shkendija
FK Shkendija
2
-1
3
20
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2
-3
3
21
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
2
-4
3
22
KF Drita
KF Drita
2
0
2
23
BK Häcken
BK Häcken
2
0
2
24
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
2
0
2
25
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
2
-1
1
26
Shelbourne FC
Shelbourne FC
2
-1
1
27
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
2
-2
1
27
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
2
-2
1
29
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
2
-3
1
30
HNK Rijeka
HNK Rijeka
1
-1
0
31
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
2
-2
0
32
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
2
-2
0
33
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
2
-5
0
34
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
2
-5
0
35
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
2
-6
0
36
Aberdeen FC
Aberdeen FC
2
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
