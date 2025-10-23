1/5 Lausanne tut sich auf Malta lange schwer. Foto: keystone-sda.ch

Karlo Letica – Note 5

Seine grossartige Parade in der 34. Minute ist der Wendepunkt der ersten Halbzeit, da Lausanne im Anschluss das Tor erzielt. Schwach im Spiel mit dem Fuss, was nicht seine Stärke ist, aber brillant und beruhigend an allen anderen Stellen.

Brandon Soppy – Note 3

Ein Fehler, der in der Nachspielzeit teuer hätte werden können, und eine komplizierte Leistung in der zweiten Halbzeit. Schade, er war vor der Pause ziemlich gut.

Kevin Mouanga – Note 5

Eine wunderschöne Vorarbeit beim Führungstreffer von Gaoussou Diakité. Insgesamt solide, trotz einiger verlorener Duelle.

Bryan Okoh – Note 4

Ein solides Spiel für den Innenverteidiger, der in der zweiten Halbzeit unter dem Druck der Malteser wie alle anderen litt.

Morgan Poaty – Note 4

Eine solide Leistung, obwohl er auf seiner linken Seite nicht mehr die unangefochtene Nummer eins ist.

Jamie Roche – Note 4

Der Lausanner Spielmacher ist sich selbst treu geblieben: ein effektiver und disziplinierter Mann im Hintergrund. Man hat ihn jedoch schon inspirierter im Angriff gesehen.

Gabriel Sigua – Note 3

Eine unauffällige Halbzeit für den Georgier, der wie immer viel gelaufen ist, aber insgesamt an Qualität in seinem Spiel nach vorne gemangelt hat. Zur Halbzeit für Beyatt Lekoueiry ausgewechselt.

Gaoussou Diakite – Note 4

Trifft mit einem schönen Schlenzer. Er war sonst diskret, weit entfernt von seinen üblichen Zaubertricks. Aber er war entscheidend, wie so oft, und das ist es, was man von einem Spieler wie ihm erwartet, der so unberechenbar wie verwirrend ist. An dem Tag, an dem er an Beständigkeit gewinnt, wird er unaufhaltsam sein.

Laut Bair – Note 3

Ein schwacher Abend für den kanadischen Giganten, der sich in der 30. Minute eine Chance erspielte, diese aber nicht nutzte. Die maltesischen Verteidiger bedrängten ihn mit gezielter Manndeckung, und er hatte Mühe, zu bestehen.

Beyatt Lekoueiry – Note 3

Kommt zur Halbzeit rein. Nicht wirklich überzeugend. Er brachte nicht viel zustande. Von einem Spieler seiner Qualität erwarten wir mehr.

Nicky Beloko – Note 4

Kommte in der 57. Minute rein. Er kam, als Lausanne Probleme hatte, und versuchte, Druck in die Zweikämpfe zu bringen – seine grosse Stärke.