«Wenn Zigi heute nicht zur Dopingprobe muss, wann dann» scherzten die St. Galler Journalisten nach dem 0:0 gegen Trabzonspor im Play-off-Hinspiel zur Conference League in der Mixed-Zone. Und tatsächlich: Lawrence Ati Zigi (27) wurde zur Dopingprobe nach dem Spiel ausgelost, bog nach der Partie direkt in den Raum zum Wasserlassen ab.

Was der Nationalkeeper von Ghana gegen Trabzonspor vor allem vor der Pause leistete, war fast übermenschlich. Gleich vier «Unhaltbare» hielt Zigi, rettete dem FCSG so das Remis und die Chance, die Ligaphase der Conference League am kommenden Donnerstag in der Türkei zu erreichen. Dafür braucht es aber wieder einen Zigi in Topform – und einen besseren Auftritt der St. Galler. Vor allem in der ersten Halbzeit, als man dem siebenfachen türkischen Meister, zuletzt 2022, total unterlegen war.

Doch wie Zigi gegen Visca und Bardhi innerhalb von 60 Sekunden rettete, war für Captain Lukas Görtler (30) «fast schon normal». «Gerade vor der Pause hatten wir sehr viel Qualität im Tor. Aber wir wissen seit über vier Jahren, wie gut Zigi auf der Linie ist. Das macht er schon immer überragend», grinste Görtler.

Görtler: «Da war Zigi früher ängstlich»

Und damit hat der FCSG-Leader vollkommen recht. Denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hallten erneut «Zigi-Zigi»-Sprechchöre durchs Stadion. Erst wehrte er einen Tufan-Kopfball mirakulös ab, dann kratzte er den Nachschuss von Orsic aus dem Winkel – einfach Weltklasse!

Für Görtler sind aber nicht nur die Paraden, die Zigi zeigte, eine starke Entwicklung des Torwarts. «Was oft zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass er inzwischen auch mit dem Ball sehr gut ist. Er war früher ein bisschen zu ängstlich, traute sich nicht so richtig, von hinten rauszuspielen. Doch gegen Trabzonspor haben wir in der zweiten Halbzeit nur so gut gespielt, da wir uns trauten, von hinten rauszuspielen. Und das ist ein Riesenfortschritt von Zigi. Dass er für uns Spiele auf der Linie retten kann, wissen wir. Doch mich freut es noch mehr, dass er sich jetzt auch mit dem Ball am Fuss viel mehr zutraut. Denn das macht unser Spiel besser.»