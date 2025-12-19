Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Karlo Letica, Note 5

Geht lange als nicht zahlender Zuschauer durch. Hat bis kurz vor Schluss kaum etwas zu tun. Zeigt dann aber, dass er auf der Höhe des Geschehens ist.

Brandon Soppy, Note 4

Sticht im starken Lausanne-Ensemble zwar nicht heraus. Muss er aber auch nicht. Fiorentina ist zu ungefährlich.

Kévin Mouanga, Note 5

Zusammen mit Sow bildet er eine unüberwindbare Innenverteidigung. Verteidigt alles weg, was ihm in den Weg kommt.

Karim Sow, Note 5

Wie Mouanga. Stark. Auch er verteidigt alles weg, was ihm in den Weg kommt.

Sékou Fofana, Note 5

Deutlich aktiver als sein Kollege auf der rechten Seite. Immer wieder mit wertvollen Balleroberungen und gefährlichen Rushs.

Gabriel Sigua, Note 5

Eigentlich verschwindet er über lange Zeit in der Nebelsuppe von Lausanne. Zum richtigen Zeitpunkt ist er aber da und schiesst Lausanne in die nächste Runde.

Jamie Roche, Note 5

Zieht wie gewohnt die Fäden im waadtländischen Mittelfeld. Lenker und Denker.

Nathan Butler-Oyedeji, Note 4

Auch er ist im Mittelfeld eine Säule. Viele wichtige Balleroberungen und spielt sofort nach vorne. Aber weniger genau als seine Mittelfeld-Kollegen.

Beyatt Lekoueiry, Note 5

Immer wieder gefährlich mit seinen Dribblings. Ist sich auch nicht zu schade, um hinten auszuhelfen.

Theo Bair, Note 4

Nicht der allerbeste Abend des besten Lausanner Super-League-Torschützen. Trägt aber zum Prestigeerfolg gegen die kriselnden Italiener bei.

Enzo Kana-Biyik, Note 5

Bereitet das entscheidende Tor mit einer tollen Einzelaktion vor. Das alleine reicht für eine 5.

Hinweis: Oliver Custodio (ab 71. für Gabriel Sigua), Alban Ajdini (ab 71. für Enzo Kana-Biyik), Morgan Poaty (ab 79. für Nathan Butler-Oyedeji), Hamza Abdallah (ab 86. für Sékou Fofana) – alle zu kurz für eine Bewertung.

