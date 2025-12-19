Geht lange als nicht zahlender Zuschauer durch. Hat bis kurz vor Schluss kaum etwas zu tun. Zeigt dann aber, dass er auf der Höhe des Geschehens ist.
Sticht im starken Lausanne-Ensemble zwar nicht heraus. Muss er aber auch nicht. Fiorentina ist zu ungefährlich.
Zusammen mit Sow bildet er eine unüberwindbare Innenverteidigung. Verteidigt alles weg, was ihm in den Weg kommt.
Wie Mouanga. Stark. Auch er verteidigt alles weg, was ihm in den Weg kommt.
Deutlich aktiver als sein Kollege auf der rechten Seite. Immer wieder mit wertvollen Balleroberungen und gefährlichen Rushs.
Eigentlich verschwindet er über lange Zeit in der Nebelsuppe von Lausanne. Zum richtigen Zeitpunkt ist er aber da und schiesst Lausanne in die nächste Runde.
Zieht wie gewohnt die Fäden im waadtländischen Mittelfeld. Lenker und Denker.
Auch er ist im Mittelfeld eine Säule. Viele wichtige Balleroberungen und spielt sofort nach vorne. Aber weniger genau als seine Mittelfeld-Kollegen.
Immer wieder gefährlich mit seinen Dribblings. Ist sich auch nicht zu schade, um hinten auszuhelfen.
Nicht der allerbeste Abend des besten Lausanner Super-League-Torschützen. Trägt aber zum Prestigeerfolg gegen die kriselnden Italiener bei.
Bereitet das entscheidende Tor mit einer tollen Einzelaktion vor. Das alleine reicht für eine 5.
Hinweis: Oliver Custodio (ab 71. für Gabriel Sigua), Alban Ajdini (ab 71. für Enzo Kana-Biyik), Morgan Poaty (ab 79. für Nathan Butler-Oyedeji), Hamza Abdallah (ab 86. für Sékou Fofana) – alle zu kurz für eine Bewertung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
6
-11
1