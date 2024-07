Wer ist Shelbourne, das den FC Zürich in der zweiten Qualirunde zur Conference League fordert? Die Iren haben einen Star: den Trainer. Der setzt vor dem Duell im Letzigrund zur Wutrede an.

1/5 Shelbourne-Captain Mark Coyle gegen St. Josephs.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Eigentlich müsste bei FCZ-Gegner Shelbourne FC alles in Butter sein. Die Iren haben vor einer Woche in Gibraltar gegen St. Josephs den Sprung in die zweite Quali-Runde der Conference Legaue geschafft und treffen am Donnerstag auf den FC Zürich (19.00 Uhr, im Liveticker). Das ist der grösste Erfolg seit 2006, als Shelbourne letztmals europäisch spielte. Seither kannte man Europa-Nächte nur noch vom Hörensagen.

Nach dem Meilenstein herrscht aber dennoch dicke Luft. Grund: Zuletzt hat sich der Schlendrian eingeschlichen. Nach dem 1:1 im Quali-Rückspiel in Gibraltar feierte Shelbourne zwei Tage später im Cup mit Ach und Krach einen 1:0 Mini-Sieg gegen den unterklassigen Verein Bray Wanderer.

Trainer wartete in der Hotel-Lobby

Die beiden schwachen Leistungen waren für Trainer Damien Duff (45) Grund genug, mächtig auf den Putz zu hauen. Duff war nach den Spielen geladen: «Ich bin angewidert, das ist erbärmlich, katastrophal und unseren Werten nicht würdig. Wir spielen zurzeit viel zu arrogant.»

Dabei wollte der Trainer mit einer speziellen Massnahme genau das verhindern. «Nach dem Spiel am Donnerstag in Gibraltar habe ich mich in die Hotel-Lobby gesetzt und dafür gesorgt, dass niemand rauskam. Ich habe sie alle gewarnt und mit einer Geldstrafe gedroht, aber so wie sie gespielt haben, müssen sie durch die Hintertür abgehauen sein.»

Duff ist der einzige Star im Klub

Duff ist seit November 2021 Trainer bei Shelbourne und zum ersten Mal Cheftrainer überhaupt. Er ist auch der einzige Star beim kleinen Team aus dem Stadtteil Drumcondra aus Dublin – und eine Legende in Irland. Er wurde als Profi mit Chelsea zweimal englischer Meister und absolvierte über 100 Spiele für die irische Nationalmannschaft.

Von einer solchen Karriere träumen die Spieler, die Duff nun unter seiner Fittiche hat. Viele der Shelbourne-Akteure sind noch Halbprofis, gehen nebenher einem Job nach. Ein Blick auf den Kader reicht, um zu sehen, dass die Iren am Donnerstag gegen den FC Zürich krasser Underdog sind.

Das Kader von Shelbourne weist gemäss Transfermarkt einen Wert von etwas mehr als zwei Millionen Euro auf. Das ist nicht einmal ein Zehntel des Werts des FCZ. Zu unterschätzen sind Duff und Co. dennoch nicht: In der heimischen Liga ist man souveräner Tabellenführer. Trotz aktueller Schludrigkeit.

Duff als Fan-Animator