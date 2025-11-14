Coup von MagentaTV: Der deutsche Streaming-Dienst verpflichtet den ehemaligen Star-Trainer Jürgen Klopp als Experten für die kommende Fussball-WM. Damit wird der Champions-League-Sieger von 2019 nach langer Pause vor die Kamera zurückkehren.

1/2 Klopp wird wieder TV-Experte: An der WM 2026 wird er bei MagentaTV zu sehen sein. Foto: Kerstin Joensson

Jürgen Klopp feiert im Rahmen der Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bei MagentaTV sein Comeback vor der Kamera. Wie der Streamingdienst am Freitag bekannt gab, wird der derzeitige Global Head of Soccer bei Red Bull das XXL-Turnier als Experte begleiten. Nach Thomas Müller ist Klopp damit bereits der zweite prominente Name, der bei der Online-Plattform zu sehen sein wird.

«Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben. Gleichzeitig weiss ich, dass dieses Marathon-Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird», sagte der frühere Erfolgstrainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund. «Wir wollen bei MagentaTV die Menschen mit der richtigen Mischung aus Fussball-Expertise und Unterhaltung begeistern und immer nah am Geschehen sein», so Klopp.

«Feuer und Humor machen ihn einzigartig»

Der Champions-League-Sieger von 2019 kehrt damit nach einer langen Pause zu der Rolle des TV-Experten zurück. Von 2005 bis 2008 hatte er für das ZDF die Heim-WM 2006 und die EM 2008 in der Schweiz und Österreich begleitet, 2010 hatte er dann während der Weltmeisterschaft in Südafrika beim Kölner Sender RTL vor der Kamera gestanden.

«Jürgen Klopp verkörpert Leidenschaft und Fussball-Begeisterung in Reinkultur. Deswegen ist es grossartig, dass er sich für uns entschieden hat, um wieder als TV-Experte zu arbeiten», sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: «Sein tiefes Verständnis vom Spiel, sein Feuer in der Analyse und sein Humor machen ihn einzigartig.» Die Experten-Kombination mit dem Ex-Münchner Müller und Klopp sei «schon jetzt weltmeisterlich», sagte Butzen.