Wie pariert er denn den? Unglaubliche Parade von Sommer hält Inter am Leben

Inter wird in der 56. Minute gnadenlos ausgekontert. Eric Garcia muss den Ball nur noch im leeren Tor unterkriegen. Doch Yann Sommer packt eine Mega-Parade aus und hält die Nerazzurri am Leben. Am Schluss reicht es jedoch nicht für den Finaleinzug.

Publiziert: 06.05.2025 um vor 53 Minuten