Verdacht auf Knieverletzung Nati-Star Wüthrich gegen Stade Brest verletzt raus

Bitterer Auftakt in die Champions League für Gregory Wüthrich und Sturm Graz. Der Schweizer Innenverteidiger verletzt sich in der Startphase des Spiels gegen Stade Brest am Knie und muss mit der Trage vom Feld getragen werden.