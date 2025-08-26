DE
FR
Abonnieren
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
21:00
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Zum Fussball-Kalender
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 0:5
Vs
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Champions League
SK Sturm Graz - Bodö/Glimt

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Szymon
Marciniak
Polen
Anstoss
Dienstag
26. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Klagenfurt, Österreich
Wörthersee Stadion
Kapazität
32’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen