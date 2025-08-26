DE
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: SK Sturm Graz - Bodö/Glimt (26.08.2025)
SK Sturm Graz
21:00
Bodö/Glimt
SK Sturm Graz
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 0:5
Vs
Bodö/Glimt
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
SK Sturm Graz - Bodö/Glimt
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Szymon
Marciniak
Polen
Anstoss
Dienstag
26. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Klagenfurt, Österreich
Wörthersee Stadion
Kapazität
32’000
