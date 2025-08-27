DE
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: Qarabag FK - Ferencvaros Budapest (27.08.2025)
Qarabag FK
18:45
Ferencvaros Budapest
Zum Fussball-Kalender
Qarabag FK
Ab 18:45 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
Ferencvaros Budapest
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
Qarabag FK - Ferencvaros Budapest
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Clement
Turpin
Frankreich
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 18:45 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Tofiq-Bəhramov-Stadion
Kapazität
31’200
