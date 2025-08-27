DE
FR
Abonnieren
Qarabag FK
Qarabag FK
18:45
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
Zum Fussball-Kalender
Qarabag FK
Qarabag FK
Ab 18:45 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Champions League
Qarabag FK - Ferencvaros Budapest

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Clement
Turpin
Frankreich
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 18:45 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Tofiq-Bəhramov-Stadion
Kapazität
31’200
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen