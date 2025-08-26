DE
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: Pafos FC - FK Crvena Zvezda Belgrade (26.08.2025)
Pafos FC
21:00
FK Crvena Zvezda Belgrade
Zum Fussball-Kalender
Pafos FC
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
FK Crvena Zvezda Belgrade
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
Pafos FC - FK Crvena Zvezda Belgrade
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Michael
Oliver
England
Anstoss
Dienstag
26. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10’700
