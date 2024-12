«Noch nie so ein schlechtes Guardiola-Team gesehen»

Juventus besiegt Manchester City mit 2:0 im Allianz Stadium in Turin und zeigt eine beeindruckende defensive Leistung. Dušan Vlahović und Weston McKennie treffen für die Italiener, während die Citizens weiterhin in der Krise stecken.

1/7 Juventus Turin jubelt in der Champions League. Foto: AFP

AFP und BliKI

Zu Beginn der Partie hat Manchester City mehr Ballbesitz und versucht, das Spiel zu kontrollieren. Auf der anderen Seite setzt Juventus Turin auf eine kompakte Defensive. Mit Erfolg. Obwohl es Erling Haaland und Kevin De Bruyne immer wieder versuchen, offensiv Akzente zu setzen, kann sich ManCity keine klaren Torchancen erarbeiten.

In der 53. Minute bricht der Bann. Allerdings auf der anderen Seite. Dušan Vlahović erzielt das 1:0 für Juventus. Der serbische Stürmer zeigt seine Klasse und trifft per Kopf nach einer Flanke von Kenan Yıldız.

Manchester City versucht daraufhin, den Rückstand auszugleichen und setzt die Italiener weiterhin unter Druck. Erfolglos. Die defensive Organisation der Hausherren ist robust und lässt an diesem Abend nicht viel zu. In der 75. Minute macht Weston McKennie den Deckel drauf. Erst sechs Minuten zuvor eingewechselt, erzielt er auf Vorlage von Weah das 2:0.

Coach Guardiola hinterfragt sich

Mit diesem Erfolg springt Juventus auf Rang 14 der Tabelle, während die Formkrise der Citizens anhält und sie auf Platz 22 verharren. Trainer Pep Guardiola überdenkt in der anhaltenden Krise von Manchester City auch seine Arbeit als Teammanager. «Natürlich hinterfrage ich mich in den guten und den schlechten Momenten», sagt er nach der Niederlage.

«Ich war in den guten Momenten stabil und ich bin in den schlechten Momenten stabil», fügt Guardiola an, dessen Team nur eines der vergangenen zehn Pflichtspiele gewinnen konnte und dabei sieben verlor. In der Königsklasse droht dem Titelträger von 2023 sogar ein frühes Ausscheiden. Die Kritik an City wird lauter.

«Sie waren eine beeindruckende Mannschaft, haben viermal in Folge die Premier League gewonnen und sind in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen», sagt der frühere englische Nationalspieler Rio Ferdinand bei TNT Sports. «Aber wir haben noch nie eine Mannschaft von Pep Guardiola gesehen, die so schlecht war. Er muss einen Weg finden, diese Mannschaft wieder in Form zu bringen und ihr neues Selbstvertrauen zu geben.»

Am Sonntag steht City die nächste bedeutsame Aufgabe bevor. Es geht im Derby gegen Ferdinands Ex-Klub Manchester United.

