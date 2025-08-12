DE
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
20:15
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
UEFA Champions League
Ferencvaros Budapest - Ludogorets 1945 Razgrad

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Dienstag
12. August 2025 um 20:15 Uhr
Stadion
Budapest, Ungarn
Groupama Arena
Kapazität
22’000
