Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: FC Kopenhagen - FC Basel (27.08.2025)
FC Kopenhagen
21:00
FC Basel
Zum Fussball-Kalender
FC Kopenhagen
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
FC Basel
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
FC Kopenhagen - FC Basel
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Istvan
Kovacs
Rumänien
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Kopenhagen, Dänemark
Parken Stadion
Kapazität
38’000
