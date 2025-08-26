DE
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: FC Kairat Almaty - Celtic Glasgow (26.08.2025)
FC Kairat Almaty
18:45
Celtic Glasgow
Zum Fussball-Kalender
FC Kairat Almaty
Ab 18:45 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Celtic Glasgow
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
FC Kairat Almaty - Celtic Glasgow
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Maurizio
Mariani
Italien
Anstoss
Dienstag
26. August 2025 um 18:45 Uhr
Stadion
Almaty, Kasachstan
Zentralstadion
Kapazität
25’057
