DE
FR
Abonnieren
FC Brügge
FC Brügge
21:00
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
Zum Fussball-Kalender
FC Brügge
FC Brügge
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Champions League
FC Brügge - Glasgow Rangers

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Zwayer
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Brügge, Belgien
Jan-Breydel-Stadion
Kapazität
29’975
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen